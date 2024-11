Weg mit dem Fett dank bahnbrechender Therapie?

Neue Hoffnung im Kampf gegen Adipositas durch "VK2735", das eine rasend schnelle Gewichtsreduktion verspricht.

Das Biotech-Unternehmen "Viking Therapeutics" hat auf der Obesity Week in Texas aufregende Ergebnisse zu einem neuen Medikament präsentiert. Dieses verspricht bis zu acht Prozent Gewichtsverlust - in nur einem Monat! Wie die italienische Tageszeitung "Il Messaggero" berichtete, ahmt die vielversprechende Substanz namens "VK2735" die Wirkungen der beiden Hormone GLP-1 und GIP nach.

Der Konzern erfreute sich ob dieser Daten an einem Rekordhoch an der Nasdaq und weckt damit die Hoffnung vieler auf eine effektive Behandlung von Fettleibigkeit. In einer klinischen Phase-1-Studie, die als "MAD-Studie" bekannt ist, zeigten mit VK2735 behandelte Teilnehmer eine signifikante Gewichtsreduktion von bis zu acht Prozent innerhalb von 28 Tagen. Bei der maximalen Dosierung von 100 mg pro Tag berichteten hundert Prozent der Probanden über einen Gewichtsverlust von mindestens fünf Prozent.

Neben den beeindruckenden Gewichtsverlusten legt Viking Therapeutics allerdings auch großen Wert auf die Sicherheit des Medikaments. Nach 28 Tagen Anwendung bei der höchsten Dosis traten nur leichte bis moderate Nebenwirkungen auf, wobei 99 Prozent der Meldungen als mild eingestuft wurden. Das Unternehmen plant, die Therapie über 28 Tage hinaus zu testen, um weitere positive Effekte zu erzielen.