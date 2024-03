Wegen Bürgermeisterin Anne Hidalgo: Razzia in Pariser Rathaus

Die Polizei durchsuchte am Dienstag das Pariser Rathaus im Rahmen einer Untersuchung, wegen der Reise der Bürgermeisterin Anne Hidalgo nach Tahiti im vergangenen Jahr.

Gegenüber dem Portal "POLITICO" bestätigte ein Sprecher der Justiz die polizeilichen Durchsuchungen im Rathaus. Die Kritik an Bürgermeisterin Hidalgo wurde im vergangenen Herbst stärker, nachdem das Hauptziel ihrer teuren Reise in den Südpazifik, ein Besuch in Tahiti – ohne die Anwesenheit des Pariser Bürgermeisters passiert ist. Der Vorfall wurde sofort als „Tahitigate“ bezeichnet.

Anti-Korruptions-Behörden sind der Bürgermeisterin auf der Spur

Nach Beschwerden von Anti-Korruptions-Behörden und politischen Gegnern Hidalgos leitete die Staatsanwaltschaft für Finanzen im November eine Untersuchung zur Veruntreuung öffentlicher Gelder ein. Hidalgos Reise beinhaltete auch offizielle Besuche in den französischen Territorien Neukaledonien und Französisch-Polynesien, die Reise wurde jedoch verhindert, da während der Reise ein Terroranschlag auf eine französische Schule und inmitten der Spannungen nach dem gewaltsamen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober stattfand.

Hidalgo besuchte auch ihre Tochter, die in Bora Bora lebt, bezahlte den privaten Teil ihrer Reise und den Rückflug jedoch selbst, so die Stadt. Die Reise in den Südpazifik, Hidalgo wurde von fünf Mitgliedern ihres Kabinetts begleitet, kostete nach Angaben ihrer Mitarbeiter rund 60.000 Euro, während die Verschuldung der Stadt stark anstieg und die Pariser Kommunalsteuern in die Höhe schnellten.