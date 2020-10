Weißes Haus schlägt 1,8-Billionen-Dollar Corona-Hilfspaket vor

Das Weiße Haus bereitet Berichten zufolge ein Angebot für Corona-Hilfen in Höhe von 1,8 Billionen Dollar vor.

Die USA bereiten ein gigantisches Konjunkturpaket vor. Finanzminister Steven Mnuchin werde am Freitag, laut "Wall Street Journal" und "CNBC", einen neuen 1,8 Billionen-Dollar-Vorschlag mit der Parlamentssprecherin Nancy Pelosi diskutieren. Die Demokraten eigentlich ein Paket in Höhe von über zwei Billionen Dollar. Allerdings wäre der nun diskutierte Vorschlag ein erhebliches Entgegenkommen seitens der Regierung.

US-Präsident Trump twitterte dazu am Freitag: "Die Verhandlungen zu Covid-Hilfen schreiten voran. Geht aufs Ganze!"