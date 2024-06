120 Millionen Euro im Eurojackpot gehen nach Dänemark

Dreistelliger Millionengewinn im Eurojackpot! Auch der Gewinn der zweiten Klasse ging nach Dänemark - auch das sind noch rund 7,8 Millionen Euro für zwei Spieler oder Spielgemeinschaften.

Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft in Dänemark hat den Eurojackpot mit 120 Millionen Euro geknackt. Mit den Gewinnzahlen 1, 3, 24, 43, 49 und den beiden Eurozahlen 2 und 4 lag nach elf Ziehungen ohne Hauptgewinn erstmals wieder ein Spieler oder eine Tippgemeinschaft richtig, wie Westlotto am Dienstag nach der Ziehung in Helsinki mitteilte. Auch der Gewinn der zweiten Klasse ging nach Dänemark - rund 7,8 Millionen Euro für zwei Spieler oder Spielgemeinschaften.

Dreistelliger Millionengewinn eröffnet viele Möglichkeiten

Mit dem Hauptgewinn kann sich der glückliche Gewinner zum Beispiel ganze 662 Mal eine Mercedes G-Klasse kaufen. Und zwra das Top Modell Mercedes-AMG G 63 für 180.000 Euro. Er könnte auch hunderte Top-Immobilien in bester Lage ersteigern. Natürlich kann er auch für den Rest seines Lebens in der Luxus-Klasse um die Welt reisen.

In der Geschichte dieser Lotterie gab es bereits zwei deutsche Lottospieler, die sich die 120 Millionen gesichert haben. Ein Gewinner kam dabei aus Schleswig-Holstein (Juni 2023) und einer aus Berlin (November 2022). Die beiden halten damit den deutschen Gewinnrekord. Der erste Gewinn über 120 Millionen Euro ging im Juli 2022 nach Dänemark. Im Jänner 2024 ging die Summe nach Norwegen.

Bei 120 Millionen Euro gedeckelt

Mehr geht nicht, denn die europäische Lotterie mit 19 Teilnehmerländern ist bei 120 Millionen Euro gedeckelt. Jeder zusätzlich gespielte Euro fließt in die nächste Gewinnklasse. Die Gewinnwahrscheinlichkeit beim Eurojackpot liegt bei 1 zu 140 Millionen.