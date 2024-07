Achtung! Hai-Warnung an Kroatiens Küste

Haiflossen an der Wasseroberfläche lassen bei Badegästen alle Alarmglocken schrillen, so auch im kroatischen Urlaubsort Vodice.

Hai-Alarm im Urlaubsparadies - ein Albtraum für alle Reisenden! Genau das trug sich dieser Tage im Kroatischen Vodice zu, als gleich zwei Haiflossen an der Meeresoberfläche gesichtet wurden. Mehrere Strandbesucher zückten sogleich ihr Handy und filmten die Szene mit.

Kein Hai-Angriff auf Badegäste

Bei der Sichtung dürfte es sich um zwei Baby-Blauhaie gehandelt haben, die für Menschen (vor allem in nicht ausgewachsenem Zustand) kaum eine Gefahr darstellten dürften. Dennoch war Obacht angesagt, die Badenden gingen umgehend aus dem Wasser. Im Hintergrund sind Schreie zu hören, die weitere Strandbesucher davor warnen, sich ins Meer zu begeben.

Blauhaie häufigste Hai-Art

Blauhaie sind in der Adria und im ganzen Mittelmeer weit verbreitet, so wie auch in allen anderen Ozeanen. Ausgewachsene Tiere erreichen eine Länge von drei bis vier Metern, wobei sie sich eher in tieferen, kühlen Gewässern aufzuhalten pflegen. Ab und an schwimmen sie aber auch dicht unter die Meeresoberfläche, wie es in Vodice jetzt der Fall war.