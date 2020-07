Altes Ehepaar wird zum Instagram-Hit

Hsu Hsiu-e (84) und ihr Gatte Chang Wan-ji (83) besitzen eine Reinigung in Taiwan - dort posieren sie regelmäßig in Kleidungsstücken, die Kunden vergessen haben.

Auf ihrem Account "wantshowasyoung" post das alte Ehepaar immer wieder Bilder, auf denen sie in kreativ zusammengestückelten Kleidungsstücken, die Kunden nach der Reinigung nicht abgeholt haben, vor den Trocknern und Waschmaschinen posieren. Über 413.000 Follower haben die beiden bereits - und sind somit über die Landesgrenzen berühmt.

Gegenüber der BBC zeigte sich Hsu Hsiu-e mehr als erstaunt über das riesige Interesse an ihrer Person: „Ich hätte nie gedacht, dass sich in meinem Alter so viele Menschen Bilder von mir ansehen wollen.“

Auf die Idee brachte sie ihr Enkelsohn, der eigentlich nur eine lustige Beschäftigung für die beiden suchte - denn viel los ist in der Reinigung nicht immer. "Ihr Geschäft ist nicht immer geschäftig. Sie dösen im Laden ein, und ihre Stimmung war nicht gut. Also dachte ich, da unsere Familie diese Kleidung hat, kann ich die Leute daran erinnern, ihre Kleidung abzuholen – und meine Großeltern daran erinnern, dass ihr Leben auch im Alter noch großartig sein kann“, so ihr Enkel.