Auch ein selbstgebauter Sprengsatz wurde gefunden

Zunächst hatte Alethea Duncan, eine stellvertretende Spezialagentin der FBI-Außenstelle New Orleans, gesagt, dass es sich nicht um einen terroristischen Anschlag handelt.

Später teilte das FBI in einer Erklärung aber mit, dass "wir mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um dies als einen terroristischen Akt zu untersuchen".

Duncan sagte, es sei ein mutmaßlicher improvisierter Sprengsatz gefunden worden, und das FBI arbeite daran, festzustellen, ob er funktionsfähig sei. Präsident Joe Biden wurde über den Anschlag informiert. Das Weiße Haus stehe mit der Bürgermeisterin in Kontakt, um Unterstützung anzubieten, teilte das Weiße Haus in einer Erklärung mit.

Terror nach Magdeburg

Erst vor wenigen Tagen war in Magdeburg ein Autofahrer auf einem Weihnachtsmarkt in die Menschenmenge gerast und hatte fünf Menschen getötet und Dutzende verletzt. In New Orleans gab es bereits früher Gewalttaten im Zusammenhang mit Menschenmengen. Im November 2024 wurden bei zwei Schießereien entlang einer Paraderoute in New Orleans, an der Tausende Menschen teilnahmen, zwei Menschen getötet und 10 weitere verletzt, wie lokale Medien berichteten. Im Februar 2017 raste ein Pickup-Truck, der von einem Mann gefahren wurde, der laut Polizei stark alkoholisiert zu sein schien, in eine Zuschauermenge der sogenannten Mardi-Gras-Parade in New Orleans und verletzte mehr als 20 Menschen.