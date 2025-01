24-Jähriger bedrohte Kinder mit Messer

Ein Österreicher soll aus noch unbekannten Gründen in der Donaustadt zwei Kinder mit einem Messer bedroht haben.

Polizeieinsatz am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr in der Donaustadt. Dort soll ein 24-Jähriger aus noch unbekannten Gründen in der Tietzestraße zwei Kinder bedroht haben. Die Beiden informierten ihren Vater, der sofort zur Hilfe kam.

Als die Beamten des Stadtpolizeikommandos eintrafen, waren sowohl der Vater als auch der 24-Jährige noch vor Ort. Der Verdächtige habe laut Polizeisprecher sofort seine Hände in die Höhe gehalten. Der Vater gab an, dem Angreifer zuvor das Messer aus der Hand geschlagen zu haben. Dieses konnte in einer Wiese gefunden werden.

Der 24-Jährige wurde festgenommen, angezeigt und mit einem vorläufigen Waffenverbot belegt.