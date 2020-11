Bei einem Streit in einem Park in Berlin wurde ein Jugendlicher bei einer Messerstecherei tödlich verletzt. Die Blutspur reichte bis auf die Straße.

Eine Gruppe Jugendlicher soll am Halloween-Abend in Berlin-Mitte mit einem Unbekannten, circa 45 Jahre altem Mann mit schütterem Haar (Oberkopfglatze) und graumelierten Vollbart, in Streit geraten sein. Dabei zog der Mann ein Messer, verletzte zwei der Jugendlichen und flüchtete anschließend.

Eines der Opfer wurde schwerverletzt ins Krankenhaus eingeliefert, das andere Opfer, ein 22-Jähriger, verstarb noch am Tatort. Bisher unbekannte Zeugen haben den Tatverdächtigen auf seiner Flucht in Richtung S-Bhf. Hackescher Markt verfolgt und teilweise wohl auch fotografiert. Die Polizei sucht nun nach weiteren Hinweisen und Zeugen.