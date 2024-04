Braune Eier sollen bald verschwinden

In den nächsten Jahren bahnt sich bei Eiern im Supermarkt eine entscheidende Veränderung an.

Kommt es bald zur großen "Hühner-Revolution" im Supermarkt? Landwirt und Vorsitzender des Bundesverbandes der deutschen Ei_Erzeuger, Henner Schönecke, kündigt gegenüber der "Bild" an: "In Fünf Jahren wird es keine braunen Eier mehr im Supermarktregal geben." Es hat aber weniger mit der Haltung der Tiere zu tun. Die Farbe der Eier hängt sehr stark davon ab welches Gefieder an den Ohren der Hühner ist.

Dennoch ist die Meldung ein Schock für echte Eier-Fans. Doch wie kommt der Ei-Experte zu so einer Aussage? Weiße Hennen sind kleiner und brauchen in der Freilandhaltung dafür weniger Platz. Unabhängig vom Gewicht werden hier nur vier Quadratmeter Auslauffläche pro Huhn verlangt. Auch die Eier der Hennen sind in weiterer Folge entsprechend kleiner.

Höhere Eier-Produktion

Dazu kommt, dass Hühner, die weiße Eier legen rund 500 Eier in 100 Lebenswochen legen können, die Braunei-Kolleginnen kommen nur auf etwa 380 Eier in 82 Wochen. Weiters brauchen die weißen Hühner 15 Gramm weniger Futter Pro Tag. Damit können die Bauern auch weiter Kosten sparen.

Schönecke selbst stellt seinen Betrieb in einem Monat komplett auf weiße Eier um und er ist sich sicher: "Nach und nach werden alle Betriebe nachziehen." Die Landwirte meinen auch, dass dei Umstellung sowohl für das Tierwohl, als auch die Nahhaltigkeit wesentlich sei.

Keine Schmutz auf Eiern

Auch wenn es für viele Konsumenten wohl eine lange EIngewöhnungsphase braucht, gibt es auch für diese einen klaren Vorteil. Der Experte erklärt: : „Weil Dreck auf weißen Eiern besser zu erkennen ist, wird beim Saubermachen nichts übersehen. So landen sie immer blitzeblank im Supermarktregal.“

Sowohl in Deutschland, als auch in Österreich überwiegen derzeit in den Regalen noch die braunen Eier. Doch wenn Deutschland als Vorreiter beginnt, wird es früher oder später auch in Österreich zur großen Umstellung kommen.