Delfin kam kroatischem Urlaubsparadies "gefährlich nahe"

Die Mittelmeerinsel Krk ist ein beliebtes Urlaubsziel für Jung und Alt, von wo aus sich sogar wilde Delfine beobachten lassen. Ein Tier kam den Menschen an der Küsten allerdings besonders (und gefährlich) nah.

In Kroatien zieht derzeit ein ungewöhnlich zutraulicher Delfin vor der Insel Krk seine Kreise. Das Blue World Institute warnt eindringlich vor zu enger Interaktion mit dem Kurzschnabeldelfin. Das Tier zeige ein auffälliges Verhalten, indem er sich in Häfen aufhält und Menschen nahe kommt. Das Institut beobachte den Einzelgänger bereits seit zwei Jahren und berichtete, dass er in gutem Gesundheitszustand sei und keine äußeren Krankheitszeichen aufweise. Allerdings sei das soziale Verhalten des Delfins untypisch, da diese Tiere normalerweise in Gruppen zusammenleben.

© Blue World Institute ×

Auch in Deutschland wurde schon einmal ein einzelner Delfin („Sandy“) gesichtet und kurzerhand zur Attraktion - bis er 2021 verstarb. Sandy ließ sich von Schwimmern streicheln, was laut Experten seine Überlebensfähigkeit geschwächt hätte. Solche engen Kontakte bergen Gesundheitsrisiken für Mensch wie Tier, da Delfine Krankheiten wie Tuberkulose und Leptospirose auf Menschen übertragen können, und umgekehrt.

Das Blue World Institute betonte, dass Delfine geschützte Tiere seien und es verboten ist, sie zu stören oder zu berühren. Sie forderten daher, direkten Kontakt zu vermeiden, ebenso Füttern. Das Tier sei lediglich aus sicherer Entfernung zu beobachten.