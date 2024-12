Deutschland kämpft gegen diese Horror-Droge

Deutschland hat ein massives Drogenproblem und kämpft dagegen an.

Vor allem die Horror-Droge Crack ist zum eklatanten Problem in der Bundesrepublik geworden. Noch nie gab es in Deutschland so viele Rauschgift-Tote. Der aktuelle Drogen-Bericht erschüttert das Land.

Es ist der „Reitoxbericht“ der Deutschen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (DBDD), der die deutschen Behörden jetzt alarmiert. Er wird für das deutsche Gesundheitsministerium erstellt, das von Karl Lauterbach (SPD) geführt wird.

So viele Tote, wie noch nie

2227 Menschen starben, nachdem sie illegale Drogen genommen hatten - und das allein im Jahr 2023. Das ist ein neuer trauriger Rekord in Deutschland. Noch nie war die Zahl so hoch. Ganz vorne in der Todesstatistik: Heroin, wie die deutsche "Bild"-Zeitung aus dem Bericht zitiert. Aber, diese Horror-Droge holt massiv auf: Es geht um Crack. In dem Bericht heißt es: „Vermehrt wird in den letzten Jahren aus verschiedenen Quellen und Städten ein Anstieg des Crack-Konsums bestimmter Gruppen berichtet. Ein steigender Crack-Konsum wird aus den westlichen und nördlichen Bundesländern sowie Berlin gemeldet (vorrangig aus größeren Städten).“

Die Hotspots sind die deutschen Großstädte.