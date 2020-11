Einreisender schmuggelte Kokain in Burger

Zoll in Bayern klaubte Kokain aus Cheeseburger eines aus Salzburg einreisenden 23-jährigen Mann.

Rosenheim. Fast Food mit brisantem Inhalt hat der Zoll in Bayern entdeckt. In Freilassing kontrollierten Beamte am Sonntagabend einen aus Österreich einreisenden 23-Jährigen, der bereits wegen Drogendelikten polizeibekannt war, wie das Hauptzollamt Rosenheim am Montag mitteilte. Eine Durchsuchung des Manns auf Drogen verlief zunächst negativ, doch die Beamten gaben nicht auf.

"Dass er doch ohne Ware von Salzburg zurück kommen sollte, konnten sich die erfahrenen Beamten nicht vorstellen", erklärte der Zoll. Das Interesse der Zöllner weckte daraufhin ein Papiersackerl mit drei lauwarmen Burgern.

In einem der Cheeseburger wurden sie schließlich fündig: Bei genauerer Inspizierung der Burger kam bei einem Cheeseburger tatsächlich eine weitere ungewöhnliche Zutat zum Vorschein. Auf dem Käse lagen mehrere Papiertütchen, die nochmals in Frischhaltefolie verpackt waren. Wie sich herausstellte, befand sich in den Päckchen Kokain mit insgesamt 6,19 Gramm Kokain.