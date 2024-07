Enthüllt: Telegram-Chef mit über 100 biologischen Kindern

Der Gründer des Messenger-Dienstes "Telegram" ist ein allein lebender, unverheirateter Mann. Nach eigenen Angaben hat er dennoch mehr als 100 Kinder, die durch Samenspenden zur Welt gekommen sind.

Pawel Durow (39), Gründer des sozialen Nachrichtendiensts "Telegram", hat vor kurzem enthüllt, der biologische Vater von über 100 Kindern in zwölf Ländern zu sein - und das, obwohl er nie verheiratet war und am liebsten allein lebt.

Begonnen habe alles vor rund 15 Jahren mit einer Samenspende für ein befreundetes Paar, das sich unbedingt seine Kinderwunsch erfüllen wollte. Anfangs hielt Durow die Anfrage für einen Scherz, entschied sich aber schließlich dafür, zu helfen. In der Klinik zum Samenspenden wurde ihm erklärt, dass hochwertiges Spendermaterial knapp sei und es sozusagen seine Pflicht als Bürger wäre, sein Sperma an anonyme Paare zu spenden. Das klang für ihn so überzeugend, dass er sich sogleich registrieren ließ.

Nun möchte Durow seine DNA öffentlich zugänglich machen, damit seine biologischen Kinder leichter zueinanderfinden können. So sollen gesunde Männer dazu ermutigt werden, ebenfalls Spenden abzugeben, um Familien mit ihren Kinderwünschen zu unterstützen. Durow sei stolz darauf, seinen Beitrag geleistet zu haben, um dem globalen Mangel an gesundem Sperma entgegenzutreten.