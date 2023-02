Ein Erdbeben der Stärke 4,8 bei der Insel Krk ist am Donnerstag gegen 10.45 Uhr registriert worden, teilte der kroatische Seismologische Dienst mit. Das Epizentrum lag zwei Kilometer westlich des Orts Draga Bašćanska. Das European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) schätzte die Stärke auf 5,3.

