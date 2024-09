Erpressung, Menschenhandel & Erpressung: Anklage gegen P. Diddy

Die Schande für Sean „ Diddy “ Combs schien am Dienstagmorgen komplett zu sein, als der Rapper einer Reihe grausamer Sexualverbrechen angeklagt wurde.

Der 54-jährige Rapper wurde wegen drei Straftaten angeklagt: Erpressung, Menschenhandel und Zuführung zur Prostitution. Eine am Dienstagmorgen entsiegelte Anklageschrift brachte abstoßende Details seines angeblichen Verhaltens ans Licht – die Namen der zahlreichen Personen, die ihm bei der Fortsetzung des abscheulichen Missbrauchs geholfen haben sollen, wurden jedoch nicht genannt.

Der Rapper wurde nach Angaben seines Anwalts über Nacht in New York festgenommen, nachdem er freiwillig in die Stadt gereist war. Diddy, früher bekannt als Puff Daddy, wird voraussichtlich vor einem Bundesrichter erscheinen. Im vergangenen Jahr wurde Combs von Personen verklagt, die behaupteten, er habe sie körperlich oder sexuell missbraucht. Er hat viele dieser Vorwürfe zurückgewiesen und sein Anwalt Marc Agnifilo bezeichnete die neue Anklage als „ungerechtfertigte Strafverfolgung“.