Erstes Foto: Das ist der IS-Terrorist von New Orleans - Suche nach Komplizen

Laut Medienberichten von CBS soll der Terror-Fahrer Shamsud Din Jabbar heißen, laut dem Sender Channel 2 war der Mann 42 Jahre alt. Suche nach möglichem Komplizen läuft.

Das FBI geht wohl davon aus, dass der Täter nicht alleine für die Amokfahrt verantwortlich ist und bittet die Bevölkerung um Hinweise auf mögliche Komplizen.

Mindestens zehn Menschen getötet

Der Mann, der mit seinem Pick-up-Truck in der Silvesternacht in New Orleans mindestens zehn Menschen getötet hat, hatte laut US-Medien eine Flagge der Terrororganisation IS bei sich. Zwei Ermittler bestätigten dies dem Sender CNN. Einer der beiden erwähnte zudem, dass in einer Kühlbox auf der Ladefläche des Pick-ups mehrere selbst gebaute möglicherweise explosive Objekte gewesen seien. Die US-Bundespolizei FBI spricht von einem "Terrorakt".

Das ist der mutmaßliche IS-Terrorist von New Orleans:

42-Jährigen in Militärkleidung

Die lokale Nachrichtenseite "New Orleans Advocate" sprach ebenfalls unter Berufung auf Ermittlerkreise von einem 42-Jährigen in Militärkleidung als Täter. Im beliebten Ausgehviertel der US-Südstaatenmetropole New Orleans war der Täter am Neujahrstag frühmorgens in die noch feiernden Passanten gerast und hatte dabei mindestens zehn Menschen getötet und mehr als 35 weitere verletzt.

Terror in den USA

Die US-Bundespolizei FBI bestätigte wenige Stunden später seinen Tod. Zwischen ihm und Einsatzkräften habe es einen Schusswechsel gegeben, hieß es. Die Ermittler betrachten die Tat laut ersten Erkenntnissen als "Terrorakt".