Familie ausgelöscht: Armbrust-Killer versteckte sich auf Friedhof

Der Armbrust-Killer von Bushey wurde nach einer 24-Stunden langen Suche auf einem Londoner Friedhof gefasst.

Am Dienstagabend ereignete sich eine überaus brutale Tat im beschaulichen Bushey, einem Wohngebiet in Hertfordshire, England. Carol Hunt, die Ehefrau des BBC-Kommentators John Hunt, und die zwei gemeinsamen Töchter (Louise und Hannah) wurden in ihrem Zuhause mit einer Armbrust ermordet. Nun wurde der Täter ausfindig gemacht, bei dem es sich um den Ex-Freund von Louise handeln soll.

Kurz vor der Tat hatten die Opfer noch verzweifelt versucht, Hilfe zu rufen. Eine der Frauen schaffte es, die Polizei zu alarmieren, während eine andere eine SMS an ihren Lebenspartner schickte. Nachbarn hörten schrille Schreie, die sie zunächst für die eines Kindes hielten, bevor urplötzlich eine beängstigende Stille einkehrte.

Täter auf Londoner Friedhof gefasst

Kyle Clifford, der nach der Tat flüchtete, wurde nach einer 24-stündigen Fahndung auf einem Friedhof in Nordlondon festgenommen. Er hatte sich selbst verletzt und versuchte offenbar, sich mit der Armbrust das Leben zu nehmen. Der 26-Jährige, ein ehemaliger Soldat, hatte sich erst kürzlich von Louise getrennt, was ihn stark belastet haben soll.

Die Polizei fand die Opfer mit Armbrustbolzen im Körper und Fessel-Spuren an den Handgelenken und im Gesicht. Die Tat schockiert die Gemeinde zutiefst. John Hunt, bekannt als Kommentator im Pferderennsport, wird nun von Freunden und Kollegen unterstützt, die seine Familie als liebevoll und eng verbunden beschreiben. Die Ermittlungen dauern noch an.