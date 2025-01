Fast 10 Prozent: DIESES Bier ist jetzt auf dem Vormarsch

Alkoholfreies Bier ist auf dem Vormarsch. Marktforscher bestätigen diesen Trend.

Holländische Marktforscher zeigen auf: Jedes zwölfte Bier in den Supermarkt-Regalen ist schon alkoholfrei. Der Trend geht weiter nach oben.

Brauerei-Chef Ronald van de Streek will mit dem Trend gehen: "In den Niederlanden gibt es ganze Generationen, die immer noch glauben, dass alkoholfreies Bier nicht gut genug ist. Wir versuchen jeden Tag, sie davon zu überzeugen, dass dies absolut nicht der Fall ist."

"Unterschied nicht mehr spürbar"

"Ich wage zu behaupten, dass bei vielen Bieren der geschmackliche Unterschied nicht mehr spürbar ist", so der Bier-Boss bei Euronews.

In diversen Studenten-Hotspots in Eindhoven wird alkoholfreies Bier immer beliebter. Eine Studentin sagt: "Ich denke, wir sollten es akzeptieren, wenn sich jemand dafür entscheidet, keinen Alkohol zu trinken, und dass es in Ordnung sein sollte, wenn man in der Kneipe ein 0,0%-Bier trinkt."

Die Marktforscher erwarten, dass der Marktanteil von alkoholfreiem Bier bis 20230 auf rund 10 Prozent steigen wird.