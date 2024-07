Festgenommen: Ex-Freund soll Frau und Töchter von BBC-Moderator getötet haben

Nach einem mutmaßlichen Armbrustangriff, bei dem die Frau und die beiden Töchter des Rennkommentators John Hunt getötet wurden, wurde der Verdächtige gefasst und befindet sich in medizinischer Behandlung.

Nachdem die Frau und die beiden Töchter eines Rennkommentators bei einem vermeintlichen Armbrustangriff getötet wurden, wurde nun ein Verdächtiger gefasst. Nach Medienberichten wird er derzeit medizinisch behandelt.

Die Polizei suchte intensiv nach dem 26-jährigen Kyle Clifford und warnte die Öffentlichkeit, sich ihm nicht zu nähern. Clifford wurde verletzt aufgefunden, und es kam zu keiner Schussabgabe durch die Polizei.

Bei den Opfern handelt es sich um Carol Hunt, die Frau des Rennkommentators John Hunt, und ihre Töchter Louise und Hannah. Die Polizei von Hertfordshire berichtete, dass eine Armbrust und möglicherweise andere Waffen bei dem Angriff verwendet wurden. Die Frauen, im Alter von 25, 28 und 61 Jahren, erlitten schwere Verletzungen und verstarben kurz darauf am Tatort.

Beileidsbekundungen

John Hunt, der für Sky Sports Racing und BBC 5 Live arbeitet, erhielt Beileidsbekundungen von beiden Organisationen. Sky Sports Racing äußerte sich in einer Erklärung: "Wir sind tief betroffen von den tragischen Ereignissen in Hertfordshire. Unsere Gedanken sind in dieser schrecklichen Zeit bei John Hunt, seiner Familie und seinen Freunden."

Auch BBC 5 Live informierte seine Mitarbeiter und nannte die Nachricht "absolut verheerend". In der Mitteilung hieß es: "Unsere Gedanken sind in dieser äußerst schwierigen Zeit bei John und seiner Familie. Wir werden ihm jede mögliche Unterstützung zukommen lassen."