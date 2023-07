Feuer-Hölle: Löschflugzeug in Griechenland abgestürzt

Dies berichtete das griechische Staatsfernsehen. Ob die Piloten den Absturz am Dienstag überlebt haben, war zunächst unklar. Das Staatsfernsehen veröffentlichte ein Video, das den Absturz zeigen soll. Zu sehen ist, wie die Maschine Wasser abwirft, zur Seite fliegt, an Höhe verliert und mit der rechten Tragfläche am Boden aufschlägt. Danach steigen Flammen und Rauch auf.

A few minutes ago, a tragic incident occurred in Karystos, #Greece where a #Canadair aircraft crashed while engaged in firefighting efforts. The two crew members on board are currently missing, and hope for their survival remains grim (src @ertofficial_) #GreeceWildFires pic.twitter.com/iXN8Iy2z5w