Fieberhafte Suche: Mädchen (13) spurlos aus Klinik verschwunden

Die Polizei von Nordrhein-Westfalen sucht fieberhaft nach einem abgängigen 13-jährigen Mädchen, wobei Hunde und Hubschrauber eingesetzt werden.

Ein 13-jähriges Mädchen ist seit Mittwoch in Deutschland abgängig. Die Vermisste wird nach ihrem spurlosen Verschwinden aus einer medizinischen Klinik in Marl von den Behörden gesucht - bislang ohne Erfolg. Einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge befand sich die Teenagerin dort in psychologsicher Behandlung.

© Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen

Noch keine heiße Spur

Eine Sprecherin der Polizei vermeldete: "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich etwas antut. Leider gibt es noch keine heiße Spur." Im Zuge der Suche wurden zunächst Mantrailer-Hunde sowie ein Hubschrauber eingesetzt, am Donnerstag wurde dann auch die Anzahl der Streifen im nördlichen Ruhrgebiet erhöht. Wie die weiteren Suchmaßnahmen aussehen sollen, wurde indessen noch nicht bekannt gegeben.

Das ist die Vermisste

Das vermisste Mädchen trägt einen zum "Sleek Look" gebunden Zopf mit braunem Haar, hat blaue Augen und misst 1,68 Meter Körpergröße. Ihre Kleidung besteht vermutlich aus einem grauen T-Shirt und ebenfalls grauen Jeans.