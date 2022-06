Frau fällt vor Mallorcas Küste vom Kreuzfahrtschiff

In der Nacht auf Sonntag ist eine Frau in der Nähe von Mallorca von Bord eines Kreuzfahrtschiffs gestürzt – die Suche dauert noch immer an.

Die „Azamara Quest“ war gerade erst einen Tag unterwegs, als das Unglück geschah: Wie Augenzeugen berichten, soll eine Frau in der Nacht auf Sonntag über die Reling des Schiffs gestürzt sein. Seither sucht die spanische Küstenwache verzweifelt nach der Frau, deren Identität noch unbekannt ist. Auch über den Unfallhergang ist noch nichts Näheres bekannt. Die „Azamara Quest“ war am Sonntag zu einer achttägigen Reise entlang der spanischen Küste aufgebrochen. Das Schiff startete in Barcelona, soll unter anderem in Malaga und Casablanca (Marokko) halten.