Frau sitzt mehr als zwei Jahre tot an ihrem Küchentisch

In Norditalien hat die Polizei die mumifizierte Leiche einer 70-Jährigen entdeckt. Die Nachbarn hatten das letzte Mal 2019 von ihr gehört – sie dachten, die Frau sei umgezogen.

Prestino - Durch Zufall ist die italienische Polizei auf die Leiche einer 70-Jährigen gestoßen, die offenbar schon vor zwei Jahren gestorben war. Nachbarn hatten zuletzt vor zwei Jahren von der Pensionistin gehört und dachten, sie sei wegen der Corona-Pandemie weggezogen.

Wie die Zeitung »Corriere della Sera« schreibt, hatte die Frau ihr Haus einige Jahre zuvor einem Schweizer verkauft, aber lebenslanges Wohnrecht behalten. Dem Vermieter sei nichts Besonderes aufgefallen, auch die Miete wurde dank Dauerauftrag immer wieder bezahlt. Erst als er auf umgestürzte Bäume und den verwilderten Garten aufmerksam wurde, sei er stutzig geworden und habe die Polizei informiert. Die Beamten verschafften sich daraufhin Zugang zu den Wohnräumen der Frau und fanden die Leiche schon fast mumifiziert am Küchentisch sitzend vor.

In Italien löste der Fund Bestürzung aus. Familienministerin Elena Bonetti schrieb auf Facebook: »Was in Como passiert ist, die vergessene Einsamkeit, verletzt unser Gewissen. Wir haben die Pflicht, uns als Gemeinschaft, die vereint bleiben will, an ihr Leben zu erinnern.« Niemand dürfe alleingelassen werden.