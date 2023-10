Frau wird entlassen – wenig später ist sie Lotto-Millionärin

Oft muss man tief fallen, um im Leben wieder durchzustarten. Ausgerechnet nachdem sie ihren Job verlor, knackte eine Frau nun den Lotto-Jackpot mit 109 Millionen Euro.

"Es ist unvorstellbar. Ich habe viele Minuten damit verbracht, die Zahlen auf meinem Ticket mit denen zu vergleichen, die ich auf dem Bildschirm gesehen habe", kann die frischgebackene Multi-Millionärin aus Frankreich ihr Glück kaum fassen. Welche Zahlen? Exakt 109.268.140 Millionen Euro.

Doch was wie ein Traum klingt, ist für die Frau, die anonym bleiben will, nun Realität: Sie knackte tatsächlich den Jackpot der "EuroMillions" der französischen Lotteriegesellschaft Française des Jeux (FDJ). "Es scheint, dass ich eine größere Chance hatte, vom Blitz getroffen zu werden, als im Lotto zu gewinnen", wurde die Gewinnerin zitiert.

Große Sorgen nach Jobverlust

Der Lotto-Coup war für die 50-Jährige im wahrsten Sinne des Wortes Glück im Unglück. Erst vor kurzem habe sie durch Entlassung ihren Job verloren, erzählte sie der Lotteriegesellschaft. "Ich habe mir große Sorgen gemacht, aber der Druck der Arbeit ist nun vorbei", zeigte sie sich erleichtert.

© Française des Jeux Die anonyme Gewinnerin erhält von FDJ-Präsidentin Stéphane Pallez den gigantischen Scheck ×

Dabei war die Frau nicht einmal regelmäßige Glücksspielerin, nur gelegentlich füllte sie einen Lottoschein aus. Jener vom 1. September 2023 wird nun ihr Leben verändern.

So will Lotto-Siegerin die Millionen ausgeben

Was die Französin nun mit ihrem Geldregen vorhat? Ein Hauskauf ist geplant, sowie um die Welt zu reisen. "Ich war nie Haus-Eigentümerin. Für mich ist es ein Traum." Erste Destinationen der Lotto-Millionärin sind Mexiko und Thailand.

Verprassen will sie ihren Gewinn aber nicht: Die Frau hat vor, sich ehrenamtlich in Vereinen zu engagieren und ihre Nachkommen am Vermögen teilhaben lassen: "Ich möchte eine Spur hinterlassen, ein Vermächtnis, das künftigen Generationen zugutekommt."