"Frühstück bei Tiffany": Diamantbesetzte Ausgabe für 1,5 Mio. Dollar

Ausgabe des Kultromans von Truman Capote mit 1.035 Diamanten und einem Saphir verschönert

1,5 Mio. Dollar für "Frühstück bei Tiffany": In New York steht ein diamantenbesetztes, signiertes Exemplar des Kultromans von Truman Capote zum Verkauf. Das aufwendig mit 1.035 Diamanten und einem leuchtend grünen Saphir verzierte Buch des US-Schriftstellers ist noch bis Sonntag in einem Vogelkäfig aus Ebenholz auf der internationalen Messe für seltene und antiquarische Bücher in Manhattan ausgestellt. Sein Verkaufspreis liegt bei umgerechnet 1,4 Millionen Euro.

Der Ledereinband des einzigen von Capote handschriftlich signierten Exemplars seines legendären Romans aus dem Jahr 1958 war von britischen Juwelieren im Auftrag des US-Luxusbuchhändlers Lux Mentis gestaltet worden. "Die Straßen von London sind mit Gold gepflastert, die von New York mit Platin und Diamanten", sagte die britische Buchbinderin Kate Holland, die den Einband gestaltete, der AFP.

Die Aneinanderreihung der Diamanten mit insgesamt 30 Karat lässt einen Teil des Grundrisses des New Yorker Stadtteils Manhattan erkennen. Der Saphir ist auf der Fifth Avenue positioniert - genau dort, wo sich das legendäre Juweliergeschäft Tiffany & Co. befindet. Der New Yorker Schmuckhersteller ist seit dem Film "Frühstück bei Tiffany" mit Audrey Hepburn aus dem Jahr 1961 weltbekannt.