Fünf Verletzte bei Messer-Angriff vor türkischer Moschee

Ein verdächtiger "Nazi" wurde festgenommen, sein Motiv ist derzeit noch unklar.

Bei einem Angriff mit einem Messer vor einer Moschee in der Türkei sind fünf Menschen verletzt worden. Der maskierte Angreifer, der einen Helm und eine kugelsichere Weste getragen habe, sei festgenommen worden, berichteten örtliche Medien am Montag. Der 18 Jahre alte Verdächtige, der mit einem langen Messer bewaffnete gewesen sei, habe den Angriff in der Stadt Eskisehir live auf der Onlineplattform X übertragen.

In mehreren Berichten war von sieben Verletzten die Rede. Verschiedene Nachrichtenportale berichteten, der Angreifer habe eine "Schwarze Sonne", ein aus mehreren Hakenkreuzen bestehendes Nazi-Symbol, auf der Brust getragen. Die Tageszeitung "Cumhuriyet" meldete, der Angreifer habe weder geschrien noch ein Motiv für seine Tat geäußert. Die Zeitung berichtete, der Mann sei von "Kriegsspielen" beeinflusst gewesen.