Zu einem schweren Zwischenfall kam es bereits am Freitagnachmittag am "WaterSound Beach" in Florida, als ein Hai mehrere Badegäste attackierte

Es war gegen 13.20 Uhr, als beim US-Notruf 911 mehrere Anrufe eingingen, dass ein 45-jährige Frau von einem Hai attackiert worden sein. Andere Badegäste versorgten die Frau bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte am "WaterSound Beach". Die Rede war dabei von "kritischen Verletzungen" an der Hüfte und dem linken Unterarm. Hai-Attacke in Florida © South Walton Fire District × Nur rund eineinhalb Stunden später ereignete sich wenige Kilometer vom ersten Unglückort das zweite Hai Drama. Beim "Seacrest Beach" wurden laut ABC-News eine 15- sowie eine 17-Jährige Opfer eines Hai-Angriffs. Die Mädchen sollen sich demnach im hüfttiefen Wasser befunden haben, als der Hai zubiss. Eines der Mädchen erlitt dabei "erhebliche" Verletzungen am Oberschenkel und einer Hands. Das andere Mädchen kam mit leichten Verletzungen am Fuß davon. Hai-Attacke in Florida © South Walton Fire District × Die Verletzten kamen in Krankenhäuser, die 45-jährige Frau sowie das schwer verletzte Mädchen transportierten Rettungskräfte per Hubschrauber. Nach den Vorfällen wurden die Strandflaggen auf "Doppelrot" gesetzt, um anzuzeigen, dass das Wasser zum Schwimmen gesperrt ist.