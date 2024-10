Held auf vier Pfoten: Hund rettet Jungen (11) nach Hurrikan-Drama

Ein Hund in North Carolina half einem 11-jährigen Jungen, wieder mit seiner Familie zusammenzukommen, nachdem ein Erdrutsch durch Hurrikan Helene ihn von seinen Liebsten getrennt hatte.

Laut einem Bericht von Michelle Boudin für WCNC Charlotte befand sich Jamie Parker zusammen mit seinem Hund Tucker und seiner Schwester Jemma im Haus seiner Großeltern in der Nähe von Asheville, N.C., als der Hurrikan Ende September die Region traf. Jamie erzählte dem Sender, dass er mit seiner Schwester auf der Couch saß, als "das Haus vom Erdrutsch erfasst wurde, und ich mit dem Gesicht gegen eine Wand geschleudert wurde, mein ganzer Körper flog durch die Luft."

Während seine Großmutter Donna Johns auf dem Dach landete und Jemma sich an einem Ort befand, wo die Familie sie sehen konnte, wurde Jamie in einen zwölf Fuß tiefen Trümmerhaufen geworfen, was es schwierig machte, ihn zu finden. Jamie sagte, er habe sich "für immer" im Schutt gefangen gefühlt, doch dann entdeckte sein Hund Tucker ihn.

"Oma konnte mich nicht hören"

"Ich schrie aus voller Kehle, aber meine Oma konnte mich nicht hören. Tucker war über mir und bellte. Ich hörte, wie er winselte und bellte," berichtete Jamie.

Sein Großvater, Michael Johns, erklärte, dass er zunächst dachte, Tucker "dreht durch", da niemand bemerkte, dass der Hund Jamie gefunden hatte. Tucker blieb an derselben Stelle, bis die Feuerwehr eintraf und Jamie ausgrub.

Durch gute Nase gefunden

Der Junge glaubt, dass Tucker ihn dank seiner "großen Ohren" und "großen Nase" fand. "Ich denke, er konnte mich hören und riechen. Er versuchte, ihnen zu zeigen, wo ich war," sagte Jamie.

Die American Kennel Association bestätigt, dass Hunde eine etwa 100.000-mal empfindlichere Nase haben als Menschen. "Der Hund schnuppert so, dass er beim Einatmen keine Gerüche wegbläst, und der Teil des Gehirns, der Gerüche verarbeitet, ist bei Hunden siebenmal größer als bei Menschen," erklärt die Organisation auf ihrer Webseite.

Kein Zuhause mehr

Obwohl Jamie aufgrund einer potenziell tödlichen Verletzung mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden musste, wurde er inzwischen medizinisch entlassen. Da die Familie derzeit kein Zuhause hat, dürfen sie laut WCNC gemeinsam in einem Zimmer des Krankenhauses bleiben, während eine Krankenschwester sich um Tucker kümmert.

Für die Familie Johns, die nur noch 4.000 Dollar von der Abzahlung ihres Hauses entfernt war, als der Hurrikan auftraf, wurde ein Spendenaufruf gestartet. Hurrikan Helene richtete in mehreren US-Bundesstaaten, darunter South Carolina, Georgia, Florida, Virginia und Tennessee, schwere Schäden an und forderte über 200 Todesopfer.