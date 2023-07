Hochhaus brennt: Zwei Menschen springen in den Tod

In Berlin-Kreuzberg brannte am Freitagnachmittag ein Hochhaus. Mindestens zwei Menschen sahen keinen Ausweg mehr und sprangen in den Tod.

Ein Hochhaus in der Lindenstraße in Berlin-Kreuzberg fing am Freitagnachmittag Feuer. Zwei Mieter sollen dabei in die Tiefe gesprungen und verstorben sein. Laut einem Sprecher der Feuerwehr wurde noch vor Ort versucht, die beiden Menschen wiederzubeleben - erfolglos. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, musste noch mindestens ein weiterer Mieter vom Balkon aus in ein Sprungtuch der Feuerwehr springen. Demnach soll der Mann sich zuvor 20 Minuten lang an seinem Balkon festgeklammert haben, ehe er sich fallen ließ und von den Feuerwehrleuten aufgefangen wurde. Näheres in Kürze...