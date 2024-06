Höchststrafe droht: US-Präsidentensohn Hunter Biden schuldig gesprochen

Im Prozess gegen Hunter Biden haben die Geschworenen laut übereinstimmenden Medienberichten ein Urteil gefällt.

Die zwölf Geschworenen haben den Sohn von US-Präsident Joe Biden in allen drei Anklagepunkten schuldig gesprochen. Bei dem Prozess in der Stadt Wilmington im US-Staat Delaware wurde Hunter Biden zur Last gelegt, er habe bei einem Waffenkauf im Oktober 2018 falsche Angaben gemacht und seine damalige Drogenabhängigkeit verschwiegen. Dem 54-Jährigen droht jetzt sogar die HöchststrAfe von bis zu 25 Jahren Haft.