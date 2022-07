Jahrzehntelang floss das dreckige Abwasser aus den Dörfern in den "Kali Bein" – zum Jubiläum einer im Juli 2000 gestarteten Kampagne zur Säuberung des Flusses wollte der Regierungschef des Bundesstaats Punjab zeigen, wie sauber der "Kali Bein" nun ist und trank ein Glas Wasser aus dem Fluss.

Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital. pic.twitter.com/MH1OLwUlUw