Inspiration4: Touristenflug durchs Weltall endet Sonntag

Spannung bis zuletzt: Bisher verlief der erste private Weltraumflug problemlos.

Cap Canaveral. Die SpaceX-Falcon-9-Rakete hob Donnerstag von Cape Canaveral in Florida ab. Die vierköp­fige Besatzung um Milliardär Jared Isaacman, der die Kapsel für den Flug um 200 Millionen Dollar gechartert hat, kreist seither in 575 Kilometer Höhe um die Erde. Das ist deutlich höher als die Internatio­nale Raumstation ISS. Die Kapsel fliegt mit 27.360 km/h, eine Erdumrundung dauert 90 Minuten: „Die Aussicht hier ist atemberaubend“, funkten die Weltraumtouristen. Damit die zivilen Astronauten den spektakulären Ausblick bestens genießen können, hat SpaceX das Raumschiff mit einer speziellen Glaskuppel ausgestattet. SpaceX-Chef Elon Musk sagte über die Passagiere: „Ich habe mit ihnen gesprochen, es geht ihnen gut.“ Die ersten Fotos der vier in der „Dragon“-Kapsel ­zeigen Arztassistentin Hayley Arceneaux, Forscherin Sian Proctor, Ingenieur Christopher Sembroski und Jared Isaacman, den Sponsor der Mission. Landen soll die Kapsel am Samstag.

Sie muss beim Wiedereintritt 2.000 Grad aushalten können.