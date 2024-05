Kapellmeister verschickte Dick-Pics an Orchester-Mitglieder

François-Xavier Roth (52), Leiter des Gürzenich-Orchesters, bekleidet seit 2015 das Amt als Generalmusikdirektor der Stadt Köln. Nun steht er unter Verdacht, Orchester-Mitglieder sexuell belästigt zu haben – unter anderem mit Fotos vom seinem Penis.

Wie die Bild-Zeitung berichtete, sieht sich Star-Dirigent François-Xavier Roth mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontiert. Sieben Mitglieder seines Orchesters beschuldigten den Franzosen, ihnen spät in der Nacht anzügliche SMS-Nachrichten zukommen haben zu lassen. Wer darauf antwortete, bekam anfangs Emojis mit Küsschen und Herzchen retourgesandt. Später sollen auch Dick-Pics, also Penis-Bilder, dazugekommen sein.

Kapellmeister geständig

Angesprochen auf die Vorwürfe, gab Roth zu, tatsächlich intime Nachrichten verschickt zu haben. "Sollte ich zu weit gegangen sein, möchte ich mich bei denjenigen entschuldigen, die ich schockiert habe", so der Kapellmeister. In Folge der Affäre gab das Orchestern bekannt, seine Arbeit vorerst ruhen zu lassen. "Das Gürzenich-Orchester und die Stadt Köln nehmen die Berichterstattung zu François-Xavier Roth und das Thema sexuelle Belästigung sehr ernst und gehen dem nach", lautete die Stellungnahmen der Geschäftsführung.

Rücktriff gefordert

Die Vorkommnisse riefen auch Kölner Politiker auf den Plan, die Rücktrittsforderungen aussprachen. Maria Helmis-Arend, kulturpolitische Sprecherin der SPD, meinte: "François-Xavier Roth ist nicht mehr tragbar und muss sofort seinen Hut nehmen. Falls er das nicht einsieht, muss die Stadt Köln handeln und ihn unverzüglich vor die Tür setzen." Und sie sollte mit ihrer Meinung nicht alleine bleiben: "Ich sehe keinen Spielraum für eine Rückkehr von François-Xavier Roth an das Pult der Philharmonie", so Lorenz Deutsch, kulturpolitischer Sprecher der FDP-Ratsfraktion. "Das wäre ein inakzeptables Signal an die betroffenen Personen und für das Publikum nicht nachvollziehbar."