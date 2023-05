Kinder finden Leiche auf Schulhof: 17-Jähriger festgenommen

Nachdem Kinder am Schulhof ihrer Volksschule in Recklinghausen (Deutschland) eine Leiche entdeckt haben, ist es nun zu einer Festnahme gekommen.

Recklinghausen. Eine tote 19-Jährige wurde auf dem Hof der Volksschule in Recklinghausen von Kindern entdeckt. Jetzt ist ein Jugendlicher festgenommen worden. Bei der Obduktion der Leiche hätten sich Anzeichen eines gewaltsamen Todes durch Strangulation ergeben, teilte die Polizei am Montagabend mit.

Die mutmaßlich ermordete 19-Jährige und der tatverdächtige 17-Jährige hätten sich nach aktuellem Ermittlungsstand bereits zuvor gekannt. Die Ermittlungen über das Tatmotiv dauern indes noch an.

Die junge Frau wurde am Montagmorgen gegen 07:00 Uhr auf einem abgelegenen Teil des Schulhofes von Kindern entdeckt. Der sofort verständigte Notarzt konnte nur mehr den Tod der 19-Jährigen feststellen. Die Kinder wurden von Notfallseelsorgern betreut. Der Unterricht an der Volksschule fiel laut Stadt am Montag aus. Wegen der undurchsichtigen Situation wurde eine Mordkommission eingesetzt.