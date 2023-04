Weil Golf ein ''teurer und umweltfeindlicher'' Sport sei, haben Klima-Aktivisten in der Schweiz den Rasen auf einem Golfplatz rausgerissen und in der Erde Gemüse angepflanzt.

Aktivisten der Gruppierung “Grondement de Terre” (dt: Grollen der Erde) haben in der Schweiz mehrere Golfplätze verwüstet. In einer nächtlichen Aktion haben die Klima-Aktivsten den Rasen der Golfplätze rausgerissen, Löcher in den Boden gegraben und teilweise die Erde sogar gepflügt und Gemüse angepflanzt. Auf Instagram posteten sie die Fotos der Zerstör-Aktion. “Holen wir das Land von den Reichen zurück, das beginnt bei den Golfplätzen”, heißt es darunter. “Alle Golfplätze in der Schweiz zusammengezählt, erstreckten sich über 35 Quadratkilometer, ein Gebiet, fast so groß wie der Bielersee” kritisierten die Umweltaktivisten die wasserintensiven Grünflächen.

Auf welche Höhe sich der Schaden beläuft, ist nicht bekannt. Die Reparatur werde aber viele Stunden und sogar Tage dauern. “Die Aktivisten oder Vandalen haben das falsche Ziel anvisiert”, so der Chef des Golfplatzes von Cologny, Maxime de Raemy . Der Golfklub verwende nämlich keine Pestizide und habe viel zur Erhaltung der Biodiversität getan