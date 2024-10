Kuscheliger Pendler: Koala sorgt für Aufregung auf Sydney-Bahnhof

Auf Videos von Überwachungskameras ist zu sehen, wie das Beuteltier sich in der Früh durch einen Zaun an der Casula Station nahe Sydney zwängt und dann gefährlich nah an der Bahnsteigkante entlangwandert.

Zuvor war er auf eine Treppe zugelaufen, hatte dann jedoch vor einem Lift einen Stopp eingelegt. "Der Koala scheint zu überlegen, ob er mit dem Aufzug zum Bahnsteig fahren soll, läuft aber dann weiter, als kein Aufzug kommt", beschrieb die Nachrichtenagentur AAP die Szene.

That’s not a eucalyptus tree!



A koala has been captured on CCTV casually strolling through a train station in Sydney's south-west.



The furry traveller was seen climbing up steps at Casula station before wandering dangerously close to the platform's edge - although incoming… pic.twitter.com/MCmUjekts3