Lkw-Fahrer zuckt aus und tritt Klima-Kleber in den Bauch

Seit Monaten wird in ganz Europa beinahe täglich für das Klima protestiert. Die Stimmung zwischen den Verkehrsteilnehmern und den Klima-Klebern wird dabei immer angespannter. In Deutschland ist nun einem Mann der Geduldsfaden gerissen.

Aktivisten der "Letzten Generation" verursachten am Samstag ein Verkehrschaos bei Hamburg – doch diesmal griffen sie nicht auf Klebstoff zurück, sondern zementierten sich mit schnell bindendem Beton fest. Zusätzlich hatten die Klima-Aktivisten die Straße mit zwei gemieteten Transportern blockiert. Kurios: Die Schlüssel versteckten sie in Broten, die sie sich wohl im Zuge der Aktion als Stärkung schmecken lassen wollten.

Der Protest war jedoch ganz und gar nicht nach dem Geschmack eines Lkw-Fahrers, der wie viele durch die Blockade der Elbbrücken festsaß. In den sozialen Medien tauchte ein Video auf, in dem der Mann völlig die Beherrschung verliert: Voller Wut versucht er einen der Klima-Kleber von der Fahrbahn zu ziehen. Als dieser sich dagegen wehrt, tritt der Fahrer ihm mit voller Wucht in den Bauch!

In den Bauch getreten auf der Köhlbrandbrücke



Wir sind wieder im Hamburger Hafen und unterbrechen den Verkehr, damit die Regierung auf den Boden der Verfassung zurückkommt und unsere Lebensgrundlagen schützt. Dabei kam es zu dieser Szene: pic.twitter.com/2BUmgHMRsI — Letzte Generation (@AufstandLastGen) March 25, 2023

Laut Medienberichten sollen auch andere Autofahrer auf die "Letzte Generation" losgegangen sein. In der Folge musste die Polizei mit einem Großaufgebot anrücken, um die Situation zu entschärfen.