Mädchen (14) auf Weg zu Schule vergewaltigt

In Gelsenkirchen wurde ein Mädchen auf dem Schulweg brutal angegriffen und vergewaltigt – die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise.

Am Mittwoch um 7.15 war das 14-jährige Mädchen aus Gelsenkirchen (Deutschland) auf den Weg in die Schule, als es plötzlich von hinten attackiert und anschließend vergewaltigt wurde. Details zum Tathergang will die Polizei zum Schutz des Mädchens nicht veröffentlichen, doch die Beaten fahnden nun mit Hochdruck nach dem Täter, der noch immer frei herumläuft.

Der schreckliche Vorfall ereignete sich in in Gelsenkirchen-Schalke an der Kreuzung Dresdener Straße und Liboriusstraße.