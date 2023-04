Mädchenmord: Schon wieder waren es Kinder

Laut Berichten wurde das Mädchen halbnackt in ihrem Zimmer entdeckt.

Bayern. Ein zehn Jahre altes Mädchen ist tot in der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung in Wunsiedel in Oberfranken gefunden worden.

Schon am Dienstag um 8:45 Uhr, aus Ermittlungsgründen berichtete die Polizei erst am Mittwoch.

Hinweise, dass das Mädchen getötet wurde

In Haft. Die Ermittler gehen von Fremdverschulden aus, haben die Sonderkommission „Park“ gegründet. Der schreckliche Verdacht: Drei Buben sollen das Mädchen getötet haben. Laut BILD sind sie in Haft - und selbst noch Kinder: 2 Elfjährige und ein Sechszehnjähriger. „Es tun sich Abgründe auf“, sagte ein Ermittler.

Tatsächlich wäre es die nächste schreckliche Tat nur wenige Wochen nach dem Kinder-Mord an Luise (12) in Freudenberg. Sie wurde im März von zwei Mädchen erstochen.

Die 10-Jährige wurde laut RTL halbnackt aufgefunden, ein Sexualdelikt kann nicht ausgeschlossen werden. Der Schock in Deutschland ist groß.