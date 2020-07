Meistgesuchter Kinderschänder der Welt gefasst

Festgenommener gehört zu meistgesuchten Pädophilen weltweit.

Bordeaux - Der französischen Polizei ist einer der meistgesuchten Kinderschänder der Welt ins Netz gegangen: Sie nahm einen 40-Jährigen fest, der Tausenden Pädophilen Fotos und Videos zur Verfügung gestellt haben soll, wie die Staatsanwaltschaft in Bordeaux am Montag mitteilte. Der Franzose gestand demnach, das Material im sogenannten Darknet hochgeladen zu haben, einem verschlüsselten Teil des Internets.

Der Mann gelte als "eines der zehn Hauptziele weltweit", erklärte Staatsanwältin Frederique Porterie. Er wurde demnach von einer französischen Spezialeinheit gefasst, die zusammen mit der EU-Polizeibehörde Europol Pädophilie bekämpft.

Gegen den Mann wurde ein Verfahren wegen bandenmäßigen Vertriebs von kinderpornografischem Material eröffnet. Zudem wird ihm der sexuelle Missbrauch mindestens eines Kindes oder Jugendlichen in seiner eigenen Verwandtschaft zur Last gelegt. Er war vor knapp einer Woche bei Bordeaux in Westfrankreich festgenommen worden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.