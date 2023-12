Millionen-Diebin will Panzerknacker heiraten

Es könnte 2024 die "Gangster-Hochzeit des Jahres" werden, wenn Millionen-Diebin Mirnesa S. ihre Knast-Liebe Danilo D. heiratet.

Sie galt als die heißeste Diebin Deutschlands, als Mirnesa S. durch den Diebstahl von 1,25 Millionen Euro von ihrem Arbeitgeber "Prosegur" stahl. Die sexy Ganovin setzte sich nach dem Coup mit ihrem Lover und Drahtzieher Robert S. nach Serbien ab. Ihre heißen Instagram-Postings sorgten europaweit für Schlagzeilen. Als sich ihr Mover mit dem Geld absetzte und sie zurückließ, kehrte S. zurück nach Deutschland und stellte sich der Justiz. Im Juli wurde sie zu drei Jahren Haft verurteilt, die sie zur Zeit absitzt.

Verlobung hinter Gittern

Im Gefängnis lernte sie per Brieffreundschaft Danilo D. kennen, der Mitglied der berüchtigten "Pink Panther"-Bande war und als einer der gefährlichsten Verbrecher Deutschlands gilt. Und aus dieser Brieffreundschaft wurde jetzt Liebe. "Ich musste erst in den Knast kommen, um meinen Traummann kennenzulernen", schwärmt Mirnesa gegenüber RTL. Ihr Anwalt bestätigt gegenüber der "Bild"-Zeitung die Fernbeziehung: "Meine Mandantin will Herrn D. so schnell wie möglich heiraten. Leider sind die Ämter nicht die schnellsten. Deshalb kann es noch ein paar Wochen dauern.“

Mirnesa S. © Instagram ×

Die beiden sollen inzwischen sogar verlobt sein - obwohl sie sich noch nie persönlich begegnet sind. Es ist den beiden Häftlingen verboten sich zu treffen oder miteinander zu skypen. Eine Heirat könnte das allerdings ändern. Eheleute haben das Recht sich zu sehen. Mirnesa S. soll inzwischen sogar schon von Kindern mit Danilo D. träumen. Das könnte aber noch eine Weile dauern. Zum einen sitzt Mirnesa selbst noch bis mindestens Jänner 2025 in Haft und ihre Liebe Danilo muss bis 2026 hinter Gittern bleiben.