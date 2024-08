Nach Messer-Angriff: Mädchen (11) und Frau (34) im Spital

Bei einer Messer-Attacke in London wurden zwei weibliche Personen schwer verletzt.

Großbritannien erlebt derzeit eine beispiellose Welle der Gewalt. Nach den schweren Unruhen in England und Nordirland, die im Zuge des Attentats auf Kinder eines Swiftie-Workshops verübt worden waren, kommt es immer wieder zu Ausschreitungen und Gewaltexzessen. Die jüngste Eskalation trug sich am Montag in der britischen Hauptstadt zu.

© Getty ×

Bei einer Messer-Attacke im Zentrum von London, nahe dem populären Leicester Square, wurden einen Mädchen (11) und eine Frau (34) schwer verletzt. Der Täter konnte nach der Tat umgehend ausgemacht und festgenommen werden.

© Getty ×

Laut Statements der örtlichen Polizei gehe man derzeit davon aus, dass der Mann allein, also als Einzeltäter agiert hat. Die zwei Opfer seien in ein Spital überstellt worden, in Bälde würde man alles Updates zum Gesundheitszustand der beiden verlautbaren.