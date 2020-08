Nach verpfuschter Po-OP: Influencerin entschuldigt sich bei ihren Fans

Weil sie zu faul war, um trainieren zu gehen, entschied sich Influencerin Renee Donaldson, sich den Hintern durch einen Eingriff vergrößern zu lassen - mit schlimmen Folgen. Nun entschuldigt sie sich öffentlich.

Zuvor hatte sie noch auf Instagram für Schönheitsoperationen geworben - nun wurde sie selbst Opfer eines verpfuschten Eingriffs. Die britische Influencerin Renee Donaldson (24) hat sich in einem emotionalen Post auf Instagram an ihre Fans gerichtet und ihre Erfahrungen mit Schönheitsoperationen in der Türkei geteilt. Sie appelliert an ihre Follower, sich nicht für den Schönheitsdruck auf Social Media unters Messer legen zu lassen und entschuldigt sich dafür, in der Vergangenheit Werbung dafür gemacht zu haben.

Sie erzählt, dass bei ihrem "Brazilian Butt Lift" in der Türkei gepfuscht worden sei und sie seither "höllische Schmerzen" habe. Sie habe mehrmals zurückfliegen müssen, um Korrekturen vornehmen zu lassen. Doch das Ergebnis sei nicht besser geworden.

In dem Video sagt Renee auch, ihr hätten zwanzig weitere Mädchen geschrieben und auch über "verpfuschte" Operationen in derselben Klinik berichtet.

"Bitte sagt nein zu Operation, es sei denn, es geht um Leben und Tod. Ihr könnt erreichen, was ihr wollt, wenn ihr trainieren geht... Ich entschuldige mich für jeglichen Einfluss oder Schaden, den ich euch allen zugefügt habe, indem ich gesagt habe, ihr sollt euch operieren lassen".