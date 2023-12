Netanyahus Frau wendet sich mit Brief an Papst

Sarah Netanyahu, die Ehefrau des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu, hat Papst Franziskus in einem Brief um einen "persönlichen Einsatz" zur Freilassung der israelischen Geiseln gebeten, die von der Hamas in Gaza festgehalten werden.

"Eure Heiligkeit, ich bitte Sie um Ihr persönliches Eingreifen in dieser Angelegenheit. Bitte nutzen Sie Ihren Einfluss, um die Freilassung der Geiseln ohne Bedingungen und ohne Verzögerung zu fordern", so Sarah Netanyahu. "Ich bitte Sie auch, an das Rote Kreuz zu appellieren, alle Geiseln zu besuchen und sie mit lebenswichtigen Medikamenten zu versorgen. Ihr Eingreifen könnte den Ausschlag geben und wertvolle Leben retten", so Netanyahu. Im Petersdom in Rom feierte Papst Franziskus am Sonntag die traditionelle Christmette. Wie schon in den vergangenen Jahren begann sie bereits um 19.30 Uhr. Am Montag verkündet der Heilige Vater von der Loggia des Petersdoms aus seine Weihnachtsbotschaft und erteilt den traditionellen Segen Urbi et Orbi.