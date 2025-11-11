Neue Art entdeckt: Australien hat jetzt auch Teufelsbienen

In Australien sorgt eine ungewöhnliche Entdeckung für Aufsehen: Ein Forschungsteam der Curtin University hat eine neue Bienenart identifiziert – und ihr wegen markanter Hörner am Kopf den Namen „Lucifer“ gegeben. Es ist die erste Neuentdeckung dieser Unterart seit 20 Jahren.

Die Art trägt den wissenschaftlichen Namen Megachile lucifer und wurde im Rahmen einer Feldstudie in den Bremer Ranges in der Region Goldfields, rund 470 Kilometer östlich von Perth, entdeckt. Dort beobachteten die Forschenden ursprünglich eine seltene Wildblume – und stießen dabei zufällig auf die ungewöhnliche Biene.

„Das Weibchen hatte diese unglaublichen kleinen Hörner im Gesicht“, sagt Dr. Kit Prendergast, leitende Wissenschaftlerin des Teams, gegenüber der BBC.

Wie genau sich die hornartigen Strukturen entwickelt haben, ist noch unklar. Die Forschenden vermuten, dass sie der Verteidigung, dem Pollensammeln oder dem Transport von Materialien wie Harz dienen könnten, die für den Nestbau benötigt werden.

Inspiration von Netflix

Beim Namen „Lucifer“ dachten die Wissenschaftler allerdings nicht an religiöse Symbolik, sondern an Popkultur:

„Als ich die Beschreibung der neuen Art verfasste, schaute ich gerade die Netflix-Serie Lucifer – und der Name passte einfach perfekt“, erklärt Prendergast.

Trotz des teuflischen Namens hat die Biene nichts Dämonisches an sich – vielmehr handelt es sich um eine seltene einheimische Wildbienenart, die wichtige Aufgaben im lokalen Ökosystem erfüllt. Ihre Entdeckung zeigt, wie wenig bisher über die Vielfalt australischer Insekten bekannt ist.