Österreicher starb bei Stiegensturz auf Yacht

Der Österreicher starb trotz Reanimationsversuchen auf seinem Schiff.

Kroatien. Zu dem Drama kam es in der Nacht auf Donnerstag in der Gespanschaft Primorje-Gorski auf der Urlauberinsel Cres. Dem Polizeibericht zufolge ereignete sich das Unglück um 2.30 Uhr in der Früh, als ein 58-Jähriger mit seiner Yacht in einem Hafen angelegt hatte.

Zwar waren die Rettungskräfte rasch vor Ort, konnten den Verunglückten aber nicht mehr reanimieren.

Notfall. Erste Polizeiermittlungen am Unglücksboot ergaben, dass der Österreicher beim Stiegensteigen ins Innere des Schiffes so unglücklich gestolpert und gefallen war, dass er dabei tödliche Verletzungen erlitt. Ein plötzlicher medizinischer Notfall, der zu dem Sturz an Bord führte, kann aber nicht ausgeschlossen werden.