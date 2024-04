OJ Simpson im Alter von 76 Jahren gestorben

Ex Football-Star OJ Simpson ist im Alter von 76 Jahren gestorben.

Einer der berüchtigtsten Promi-Amerikaner aller Zeiten hat den Kampf gegen den Krebs verloren.

Simpson verstirbt mi 76 Jahren

Der ehemalige NFL-Star, der wegen des Doppelmordes an seiner Ex-Frau Nicole Brown Simpson und ihrem Freund Ron Goldman in den 90er Jahren vor Gericht stand, nur um freigesprochen zu werden, verstarb am Mittwoch in Las Vegas. Dies nach Angaben seiner Familie.

On April 10th, our father, Orenthal James Simpson, succumbed to his battle with cancer.



He was surrounded by his children and grandchildren.



During this time of transition, his family asks that you please respect their wishes for privacy and grace.



-The Simpson Family — O.J. Simpson (@TheRealOJ32) April 11, 2024

Diese schreiben über den offiziellen X-Account von OJ: "Am 10. April erlag unser Vater, Orenthal James Simpson, seinem Kampf gegen den Krebs. Er war von seinen Kindern und Enkeln umgeben. Während dieser Übergangszeit bittet Sie seine Familie, ihren Wunsch nach Privatsphäre und Gnade zu respektieren. -Die Simpsons-Familie "

OJ's Lebensweg

Orenthal James Simpson, der Sohn von Jimmy Lee Simpson (1920–1986) und Eunice Simpson, geborene Durden (1921–2001), wuchs mit drei Geschwistern auf. Trotz einer Rachitiserkrankung bis zu seinem fünften Lebensjahr trug er Beinschienen, entwickelte jedoch ein außerordentliches sportliches Talent und erhielt Stipendien für zahlreiche Sportschulen. Nach seinem Highschool-Abschluss studierte er an der University of Southern California und begann seine Profikarriere im American Football in New York.

Als Jugendlicher schloss er sich in San Francisco der Straßengang Persian Warriors an und wurde für eine Woche inhaftiert. Am 24. Juni 1967 heiratete er Marguerite L. Whitley und aus dieser Ehe gingen drei Kinder hervor, geboren 1968, 1970 und 1977. Nach dem tragischen Tod seiner Tochter im August 1979 und der Scheidung von Marguerite kurz darauf konzentrierte er sich auf eine Karriere als Sportkommentator und wurde eine prominente Werbefigur für den Autovermieter Hertz.

Football-Karriere

O. J. Simpson, ein herausragender Runningback in den 1970er Jahren, sowohl im College als auch später in der National Football League, erlangte den Spitznamen "The Juice" aufgrund der Abkürzung seiner Vornamen O. J. als Orange Juice. Sein flüssiger Laufstil machte ihn zu einer Legende auf dem Spielfeld.