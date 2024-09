"Playboy" Henry: Ältestes Krokodil der Welt zeugte 10.000 Babys

Henry aus Botswana ist mit 123 Jahren das älteste Krokodil der Welt. Bei 5 Metern Körperlänge bringt er stolze 700 Kilogramm auf die Waage.

Henry, ein Nilkrokodil aus Botswana, hat kürzlich seinen 123. Geburtstag gefeiert und gilt als der älteste "Playboy" Südafrikas. Der Riese lebt im Crocworld Conservation Centre und hat mit seinen sechs "Partnerinnen" rund 10.000 Nachkommen gezeugt. Henry, der ca. 5 Meter lang und 700 Kilogramm schwer ist, wurde am 16. Dezember 1900 im Okavango-Delta geboren und kam 1985 als bereits erwachsenes Krokodil nach Südafrika.

Mating-Saison für den "Frauenheld"

Jedes Jahr zur Paarungszeit, die von Juni bis September dauert, ist Henry aktiv. Seine Pfleger berichten, dass er weiterhin regelmäßig mit den sechs weiblichen Krokodilen im Park verpaart. Jede seiner Partnerinnen legt im Durchschnitt etwa 40 Eier pro Saison. Seine beachtliche Nachkommenschaft wächst somit stetig weiter.

Vom "Menschenfresser" zur Legende

In Botswana galt Henry einst als "Menschenfresser" und soll mehrere Kinder verspeist haben. Doch anstatt ihn zu töten, entschied ein lokaler Stamm, ihn zur Strafe in lebenslange Gefangenschaft zu schicken. Mit gutem Futter und medizinischer Versorgung hat Henry so ein beeindruckendes Alter erreicht.