Playboy Model versichert ihren Po um 160.000 Euro

Sie gilt als sexieste Frau von ganz Brasilien. MC Rielle lässt jetzt ihren Hintern für sage und schreibe 160.000 Euro versichern.

Der brasilianische Model Mc Rielle wurde vom Playboy zur sexiesten Frau gekürt. Nun geht sie auf Nummer sicher. In ihrer Po-Versicherung sind Sachschäden, Unfälle und Behinderungen inkludiert. Sie geht sogar so weit, dass für jegliches Szenario entschädigt wird, dass es ihr unmöglich macht ihren Po herzuzeigen.

Neues Lebensgefühl für Mc Rielle

Auf Instagram erhielt der Playboy Star so viele Kommentare zu ihrem Hintern, dass sie Angst bekam, ihm könnte etwas passieren. Einige ihrer Follower rieten ihr zur Versicherung. Mc Rielle, die es für vernünftig hält, alles Wichtige zu versichern, schließt sofort eine Versicherung ab. Sie gibt an sich nun freier zu fühlen und auch gerne mal in Hosen rumläuft, die den Hintern freilassen.